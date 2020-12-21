Работники урановых шахт протестуют в Украине

Источник материала: ОНТ

Работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината устроили в Кировоградской области Украины акцию протеста и перекрывают дороги. Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Объявлена бессрочная забастовка до выполнения требований. Горняки требуют погашения долгов по заработной плате и вывода предприятия из простоя.

Ранее представители профсоюза отмечали, что приостановка работы этих шахт приведет не только к банкротству предприятия уже в начале следующего года, но и к экологической катастрофе в регионе.

Фото: Укринформ





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