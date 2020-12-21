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Работники урановых шахт протестуют в Украине
Источник материала: ОНТ
Работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината устроили в Кировоградской области Украины акцию протеста и перекрывают дороги. Об этом
Объявлена бессрочная забастовка до выполнения требований. Горняки требуют погашения долгов по заработной плате и вывода предприятия из простоя.
Ранее представители профсоюза отмечали, что приостановка работы этих шахт приведет не только к банкротству предприятия уже в начале следующего года, но и к экологической катастрофе в регионе.
Фото: Укринформ
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Работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината устроили в Кировоградской области Украины акцию протеста и перекрывают дороги. Об этом...
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