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Малышева назвала продукты, вызывающие бессонницу
Источник материала: ОНТ
Страдающим от бессонницы людям в первую очередь нужно исключить алкогольные напитки, уверена врач и телеведущая Елена Малышева. О продуктах, приводящих к расстройствам сна, она рассказала в эфире «Первого канала»,
По ее словам, алкоголь на ночь делает сон неполноценным и прерывистым. Также врач объяснила, что кофе – это одновременно слабый психостимулятор и сильный мочегонный препарат, поэтому тоже может помешать хорошенько выспаться.
Тем, кто хочет избавиться от бессонницы, нужно также отказаться от жирной и острой пищи, так как она может вызвать дискомфорт и изжогу, уверена Малышева.
Тогда какие продукты лучше есть перед сном? По мнению Малышевой, на ночь лучше употреблять в пищу кефир, вишню, фисташки, индейку, шпинат, палтус и кунжут.
Фото pixabay
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Страдающим от бессонницы людям в первую очередь нужно исключить алкогольные напитки, уверена врач и телеведущая Елена Малышева. О продуктах, приводящих к...
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