ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Малышева назвала продукты, вызывающие бессонницу

21.12.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Малышева назвала продукты, вызывающие бессонницу

Страдающим от бессонницы людям в первую очередь нужно исключить алкогольные напитки, уверена врач и телеведущая Елена Малышева. О продуктах, приводящих к расстройствам сна, она рассказала в эфире «Первого канала», пишет РИА «Новости».

По ее словам, алкоголь на ночь делает сон неполноценным и прерывистым. Также врач объяснила, что кофе – это одновременно слабый психостимулятор и сильный мочегонный препарат, поэтому тоже может помешать хорошенько выспаться.

Тем, кто хочет избавиться от бессонницы, нужно также отказаться от жирной и острой пищи, так как она может вызвать дискомфорт и изжогу, уверена Малышева.

Тогда какие продукты лучше есть перед сном? По мнению Малышевой, на ночь лучше употреблять в пищу кефир, вишню, фисташки, индейку, шпинат, палтус и кунжут.

Фото pixabay

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страдающим от бессонницы людям в первую очередь нужно исключить алкогольные напитки, уверена врач и телеведущая Елена Малышева. О продуктах, приводящих к...
 
Новости дня
Новости разные
 
Жителя Витебска подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика