Малышева назвала продукты, вызывающие бессонницу

Источник материала: ОНТ

Страдающим от бессонницы людям в первую очередь нужно исключить алкогольные напитки, уверена врач и телеведущая Елена Малышева. О продуктах, приводящих к расстройствам сна, она рассказала в эфире «Первого канала», пишет РИА «Новости».

По ее словам, алкоголь на ночь делает сон неполноценным и прерывистым. Также врач объяснила, что кофе – это одновременно слабый психостимулятор и сильный мочегонный препарат, поэтому тоже может помешать хорошенько выспаться.

Тем, кто хочет избавиться от бессонницы, нужно также отказаться от жирной и острой пищи, так как она может вызвать дискомфорт и изжогу, уверена Малышева.

Тогда какие продукты лучше есть перед сном? По мнению Малышевой, на ночь лучше употреблять в пищу кефир, вишню, фисташки, индейку, шпинат, палтус и кунжут.

Фото pixabay

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