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Тело мертвой женщины нашли в реке Брестской области

21.12.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Тело мертвой женщины нашли в реке Брестской области

Тело женщины нашли в реке Лесной в Каменецком районе. Об этом сообщили в Следственном комитете по Брестской области, пишет БЕЛТА.

Безжизненное тело заметил местный рыбак утром 20 декабря – он же и позвонил в милицию. Работники МЧС извлекли мертвую женщину из воды. Следователи не обнаружили на погибшей видимых телесных повреждений.

Проводится  расследование, назначена судмедэкспертиза.

Как выяснилось, погибшая 54-летняя женщина – пропавшая без вести, муж написал заявление о ее исчезновении 1 ноября.

Фото БЕЛТА

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Тело женщины нашли в реке Лесной в Каменецком районе. Об этом сообщили в Следственном комитете по Брестской области, пишет БЕЛТА. Безжизненное тело заметил...
 
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