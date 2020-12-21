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Тело мертвой женщины нашли в реке Брестской области
Источник материала: ОНТ
Тело женщины нашли в реке Лесной в Каменецком районе. Об этом сообщили в Следственном комитете по Брестской области,
Безжизненное тело заметил местный рыбак утром 20 декабря – он же и позвонил в милицию. Работники МЧС извлекли мертвую женщину из воды. Следователи не обнаружили на погибшей видимых телесных повреждений.
Проводится расследование, назначена судмедэкспертиза.
Как выяснилось, погибшая 54-летняя женщина – пропавшая без вести, муж написал заявление о ее исчезновении 1 ноября.
Фото БЕЛТА
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Тело женщины нашли в реке Лесной в Каменецком районе. Об этом сообщили в Следственном комитете по Брестской области, пишет БЕЛТА. Безжизненное тело заметил...
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