Тело мертвой женщины нашли в реке Брестской области

Источник материала: ОНТ

Тело женщины нашли в реке Лесной в Каменецком районе. Об этом сообщили в Следственном комитете по Брестской области, пишет БЕЛТА.

Безжизненное тело заметил местный рыбак утром 20 декабря – он же и позвонил в милицию. Работники МЧС извлекли мертвую женщину из воды. Следователи не обнаружили на погибшей видимых телесных повреждений.

Проводится расследование, назначена судмедэкспертиза.

Как выяснилось, погибшая 54-летняя женщина – пропавшая без вести, муж написал заявление о ее исчезновении 1 ноября.

Фото БЕЛТА

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