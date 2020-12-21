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Нападающий «Милана» забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Италии по футболу
Источник материала: ОНТ
Нападающий «Милана» Рафаэл Леау забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Италии по футболу.
Португальскому игроку удалось отличиться уже на седьмой секунде выездного матча 13-го тура серии «А» против «Сассуоло». «Милан» в итоге победил со счетом 2:1 и продолжает лидировать в турнирной таблице. Предыдущий рекорд принадлежал итальянцу Паоло Поджи, которому в 2001 году удалось забить мяч на девятой секунде встречи между «Пьяченцой» и «Фиорентиной».
Фото: football-italia.net
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Нападающий «Милана» Рафаэл Леау забил самый быстрый гол в истории чемпионатов Италии по футболу. Португальскому игроку удалось отличиться уже на седьмой секунде...
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