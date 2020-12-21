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Сборная Норвегии в восьмой раз выиграла женский чемпионат Европы по гандболу

21.12.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сборная Норвегии в восьмой раз выиграла женский чемпионат Европы по гандболу

Сборная Норвегии в восьмой раз выиграла женский чемпионат Европы по гандболу. В финальном матче турнира скандинавки обыграли команду Франции.

Счёт решающего поединка турнира – 22:20. Лучшим бомбардиром встречи стала француженка Полетта Фоппа. У нее пять заброшенных мячей. В составе чемпионок по четыре гола в активе Вероники Кристиансен, Стине Скогранд и Нуры Мерк. В матче за третье место очередную сенсацию преподнесла скромная сборная Хорватии, которая обыграла команду Дании – 25:19 и финишировала на Евро с бронзовыми наградами. Сборная России по итогам соревнований, напомним, заняла пятое место. 

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Сборная Норвегии в восьмой раз выиграла женский чемпионат Европы по гандболу. В финальном матче турнира скандинавки обыграли команду Франции. Счёт решающего...
 
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