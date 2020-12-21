Нападающий сборной Беларуси по хоккею Джефф Платт переходит в уфимский «Салават Юлаев»

Источник материала: ОНТ

Нападающий сборной Беларуси по хоккею Джефф Платт подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Ранее игрок выступал за «Автомобилист» из Екатеринбурга. В нынешнем сезоне 35-летний форвард набрал 6 очков по системе «гол плюс пас» в 28-ми матчах при показателе полезности «-8». 16 декабря уральский клуб расторг контракт с нападающим. Ранее в КХЛ игрок также выступал за минское «Динамо», «Локомотив», ЦСКА и «Йокерит». В составе сборной Беларуси Платт принимал участие в четырех чемпионатах мира.

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