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В Минске проходит международный форум «Антиконтрафакт»

21.12.2020 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске проходит международный форум «Антиконтрафакт»Минске проходит международный форум «Антиконтрафакт»" class="one-news__figure-img">

Ущерб мировой экономике от контрафактной продукции в прошлом году составил $500 миллиардов! Как защититься от подделок – обсуждают на международном форуме «Антиконтрафакт» в Минске. 


Он собрал представителей из 17 стран – а это более 500 экспертов. Сегодня рынок незаконной продукции стремительно растет. Среди традиционных сфер, где процветают подделки, – алкогольная продукция (в некоторых странах – до 40% рынка), табачные изделия, одежда и бытовая техника. А с динамичным развитием цифровой среды возникают новые вопросы защиты интеллектуальной собственности. 

За последнее время отмечены серьезные подвижки в защите интеллектуальной собственности. В частности, всё чаще используется лицензионное программное обеспечение. Что касается фальшивой алкогольной продукции, то здесь белорусам тоже нет нужды волноваться – рынок надежно защищен от контрафакта. 

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Теги: Минск
 
 
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Ущерб мировой экономике от контрафактной продукции в прошлом году составил $500 миллиардов! Как защититься от подделок – обсуждают на международном форуме...
 
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