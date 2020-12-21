В Минске проходит международный форум «Антиконтрафакт»

Источник материала: ОНТ

Минске проходит международный форум «Антиконтрафакт»" class="one-news__figure-img">

Ущерб мировой экономике от контрафактной продукции в прошлом году составил $500 миллиардов! Как защититься от подделок – обсуждают на международном форуме «Антиконтрафакт» в Минске.





Он собрал представителей из 17 стран – а это более 500 экспертов. Сегодня рынок незаконной продукции стремительно растет. Среди традиционных сфер, где процветают подделки, – алкогольная продукция (в некоторых странах – до 40% рынка), табачные изделия, одежда и бытовая техника. А с динамичным развитием цифровой среды возникают новые вопросы защиты интеллектуальной собственности.

За последнее время отмечены серьезные подвижки в защите интеллектуальной собственности. В частности, всё чаще используется лицензионное программное обеспечение. Что касается фальшивой алкогольной продукции, то здесь белорусам тоже нет нужды волноваться – рынок надежно защищен от контрафакта.

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