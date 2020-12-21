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Великобритания и ЕС сегодня еще раз попытаются договориться по торговой сделке
Источник материала: ОНТ
Великобритания и Евросоюз сегодня еще раз попытаются договориться по торговой сделке.
Речь – о свободном доступе европейских рыбаков к британским берегам с целью промысла. Это условие обсуждается уже год. В случае ограничения Брюссель введет тарифы и налоги на ввозимые из Британии товары и услуги. Времени на достижение компромисса у сторон практически не осталось.
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Великобритания и Евросоюз сегодня еще раз попытаются договориться по торговой сделке. Речь – о свободном доступе европейских рыбаков к британским берегам с...
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