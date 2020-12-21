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«Цмокi-Мiнск» в очередной раз потерпели поражение в матчах Единой лиги ВТБ
Источник материала: ОНТ
Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели седьмое поражение подряд в матчах Единой лиги ВТБ.
На этот раз белорусский клуб уступил «Униксу» из Казани. Хотя начало встречи получилось обнадеживающим для нашей команды. По итогам первой четверти минчане вели в счете с преимуществом в 14 очков. Но после большого перерыва хозяева площадки перехватили инициативу. В четвёртой четверти они вышли вперёд и довели дело до победы – 83:77 в пользу «Уникса». В составе «Цмоков» самым результативным стал Андрей Рогозенко, набравший 16 очков.
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Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» потерпели седьмое поражение подряд в матчах Единой лиги ВТБ. На этот раз белорусский клуб уступил «Униксу» из Казани. Хотя начало...
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