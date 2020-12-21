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Самый упитанный кот Беларуси по кличке Перышко сел на вынужденную диету
21.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Самый упитанный кот Беларуси сел на диету. Вес Перышка, так зовут питомца, приближается к 20 килограммам. Животное находится на передержке и сидит на вынужденной диете, чувствует себя хорошо. Корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова побывала у пушистого великана.
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Животное находится на передержке и чувствует себя хорошо.
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