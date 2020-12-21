«Вы видите, что происходит в стране. Будем откровенны, отдельные руководители себя повели, мягко говоря, по антигосударственному. Руководство. Я не беру людей, они отношения к этому не имеют. А именно, несколько там человек зарекомендовали себя не очень», — заявил Лукашенко.





«Будем считать, что ошиблись. Но винить их и не видеть своих проблем и недостатков, наверное, это не наш путь. Поэтому вам надо разобраться, в чем мы, государство, не доработали. Мы не вмешиваемся в чувства людей, но мы должны защищать свое государство. Все верующие живут в белорусском государстве, наши верующие. И все лидеры конфессий тоже живут в этом государстве», — приказал новому уполномоченному Лукашенко.





«Жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству. Их не много, но мы их должны видеть. В том числе и в религиозной среде», — считает он.





Валерий Карбалевич прокомментировал приезд в Беларусь папского посланника. Ранее обозреватель





«Лукашенко принял специального посланника Папы Римского Клаудио Гуджеротти. Можно предположить, что он приехал решать конфликт вокруг главы католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича, которого власти не пустили в страну.





Недавно Кондрусевич заявил, что собирается в отставку. Это значит, что Ватикан не настаивает на его возвращении в Беларусь. Папа не хочет идти на конфликт с официальным Минском», — считает Валерий Карбалевич. Это значит, что Ватикан не настаивает на его возвращении в Беларусь. Папа не хочет идти на конфликт с официальным Минском», — считает Валерий Карбалевич.



