ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко приказал разобраться с "антигосударственными" руководителями религий в Беларуси

21.12.2020 16:47 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко назначил 21 декабря уполномоченным по делам религий и национальностей Александра Румака. Он поставил перед ним задачи разобраться, где власти «недоработали» с «отдельными руководителями» религий.

Лукашенко приказал разобраться с "антигосударственными" руководителями религий в Беларуси
«Вы видите, что происходит в стране. Будем откровенны, отдельные руководители себя повели, мягко говоря, по антигосударственному. Руководство. Я не беру людей, они отношения к этому не имеют. А именно, несколько там человек зарекомендовали себя не очень», — заявил Лукашенко.

«Будем считать, что ошиблись. Но винить их и не видеть своих проблем и недостатков, наверное, это не наш путь. Поэтому вам надо разобраться, в чем мы, государство, не доработали. Мы не вмешиваемся в чувства людей, но мы должны защищать свое государство. Все верующие живут в белорусском государстве, наши верующие. И все лидеры конфессий тоже живут в этом государстве», — приказал новому уполномоченному Лукашенко.

«Жесточайшим образом пресекать всех тех, кто разрушает мирную созидательную жизнь нашего народа и работает во вред нашему государству. Их не много, но мы их должны видеть. В том числе и в религиозной среде», — считает он.


«Лукашенко принял специального посланника Папы Римского Клаудио Гуджеротти. Можно предположить, что он приехал решать конфликт вокруг главы католической церкви в Беларуси Тадеуша Кондрусевича, которого власти не пустили в страну. 

Недавно Кондрусевич заявил, что собирается в отставку. Это значит, что Ватикан не настаивает на его возвращении в Беларусь. Папа не хочет идти на конфликт с официальным Минском», — считает Валерий Карбалевич.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко назначил 21 декабря уполномоченным по делам религий и национальностей Александра Румака. Он поставил перед ним задачи разобраться, где власти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник на улице валютных вкладчиков — рубль рухнул! Ждать ли дальнейшего падения?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика