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"Белоруссия" в тексте! Всё, что нужно знать о новом главреде "Прессбола"

21.12.2020 16:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Журналист издания Григорий Трофименков рассказал "пикантные" подробности о новом главреде экс-корреспонденте ОНТ Сергее Лисичкине.

"Белоруссия" в тексте! Всё, что нужно знать о новом главреде "Прессбола"
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Журналист Григорий Трофименков выступил с критикой в адрес «Прессбола» и статьи нового главного редактора издания Сергея Лисичкина.

«Газета делается лучше. И еще лучше. Делается вторничный номер. БЕЛОРУССИЯ! О – оптимизация. Досье теперь можно из Википедии попросту скопировать. Ну, это комплимент автору материала, конечно. Потому что, если он сознательно так написал, то все еще хуже. В разы.

Печатке конец. Слава богу, моей фамилии там не будет», – заявил Трофименков.

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Журналист издания Григорий Трофименков рассказал "пикантные" подробности о новом главреде экс-корреспонденте ОНТ Сергее Лисичкине.
 
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