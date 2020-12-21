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Марков: СМИ России и Беларуси нужно максимально объединять

21.12.2020 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Марков: СМИ России и Беларуси нужно максимально объединять

Расшатывание ситуации в Беларуси, поиск "узких" мест, использование современных информационных технологий и методов воздействия на умы ― все это знакомый арсенал извечной психо-исторической войны Запада с Россией. В современности максимальная цель этого противостояния ― российские ресурсы, а минимальная заключается в расколе общества, в использовании любых протестных настроений для политической и экономической дестабилизации, ведь чем больше хаоса, отвлечения на новые внутренние проблемы, тем медленнее осуществляется поступательное развитие страны и ее союзников. На этот раз плацдармом западных "стратегов" стала Беларусь, которую в последнее время всеми силами стараются оторвать от России. 

© Sputnik / Виктор Толочко
Андрейченко: цель попыток расшатать ситуацию в Беларуси - оторвать ее России

На проходящей сегодня 59-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая проводится в формате видеоконференции, первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза РБ и РФ Владимир Андрейченко отметил, что противостоять воздействию со стороны Минск и Москва могут только вместе, принимая решительные меры по наращиванию своего экономического и оборонного потенциала.

О первоочередных мерах по противодействию влияния коллективного Запада на граждан Беларуси рассуждает российский политический эксперт Сергей Марков.

"Первоочередные меры нужны как раз в системе образования и в средствах массовой информации, СМИ нужно вообще максимально объединять. Россия готова интегрироваться в той мере, в которой она готова взять на себя и разделить политику Беларуси. Она к сожалению, не все может разделить. В частности, в Беларуси с точки зрения России слишком много власти дано белорусским националистам в СМИ и особенно в системе образования. К сожалению, в образовании много каких-то антироссийских тезисов проскакивает, и эту проблему тоже нужно решать… А так российская власть готова и дальше идти по пути взаимной интеграции", — сказал эксперт.

Комментарий известного российского политического эксперта Сергея Маркова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Теги: Минск
 
 
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