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Марков: СМИ России и Беларуси нужно максимально объединять
21.12.2020 16:55 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Расшатывание ситуации в Беларуси, поиск "узких" мест, использование современных информационных технологий и методов воздействия на умы ― все это знакомый арсенал извечной психо-исторической войны Запада с Россией. В современности максимальная цель этого противостояния ― российские ресурсы, а минимальная заключается в расколе общества, в использовании любых протестных настроений для политической и экономической дестабилизации, ведь чем больше хаоса, отвлечения на новые внутренние проблемы, тем медленнее осуществляется поступательное развитие страны и ее союзников. На этот раз плацдармом западных "стратегов" стала Беларусь, которую в последнее время всеми силами стараются оторвать от России.
© Sputnik / Виктор Толочко
На проходящей сегодня 59-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая проводится в формате видеоконференции, первый заместитель председателя Парламентского собрания Союза РБ и РФ Владимир Андрейченко отметил, что противостоять воздействию со стороны Минск и Москва могут только вместе, принимая решительные меры по наращиванию своего экономического и оборонного потенциала.
О первоочередных мерах по противодействию влияния коллективного Запада на граждан Беларуси рассуждает российский политический эксперт Сергей Марков.
"Первоочередные меры нужны как раз в
Комментарий известного российского политического эксперта Сергея Маркова слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Чтобы эффективно противодействовать западному влиянию на настроения белорусского населения, начинать нужно с образования и средств массовой информации, считает...
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