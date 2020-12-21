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Ушла из жизни белорусская художница Светлана Каткова

21.12.2020 17:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

20 декабря на 80-м году жизни скончалась известная белорусская художница Светлана Каткова.

Ушла из жизни белорусская художница Светлана Каткова
Фото minsknews.by

Член Союза художников СССР, член Белорусского союза художников, лауреат Государственной премии Беларуси в области искусства. Помимо живописных работ, известна витражами, росписью керамики и уникальными панно (одно из сохранившихся — в ресторане гостиница «Планета»).

Художник во втором поколении. Ее отец Сергей Катков — легендарная личность. Из его изостудии вышли будущие выдающиеся белорусские художники, скульпторы, архитекторы: Май Данциг, Зоя Литвинова, Нинель Счастная, Борис Заборов, Леонид Левин, Владимир Стельмашонок, Матвей Басов, Владимир Толстик.

Произведения Светланы Катковой находятся в Национальном художественном музее Республики Беларусь, Третьяковской галерее, фондах БСХ, Министерства культуры, Национальном Полоцком историко-культурном музее-заповеднике, а также в галереях и частных коллекциях в Беларуси и за рубежом.

В конце прошлого года Светлана Каткова стала героем одного из выпусков проекта Naviny.by «Минск молодости нашей». Светлана Каткова родилась в августе 1941 года в эвакуации. Семья Катковых вернулась в Минск в 1946 году, поселились в бараке на улице Уфимской за железнодорожным вокзалом. Воспоминания Светланы Сергеевны о послевоенном Минске читайте здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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20 декабря на 80-м году жизни скончалась известная белорусская художница Светлана Каткова.
 
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