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Жителя Витебска подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними
Источник материала: Навiны
Оперативники по противодействию торговле людьми витебской милиции задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий.
По сообщению пресс-службы МВД, потерпевшими оказались двенадцать несовершеннолетних детей в возрасте 14 и 15 лет. На фигуранта вышли после изобличения его переписки с подростком в социальной сети с явным сексуальным подтекстом.
Подозреваемый знакомился и контактировал с жертвами через различные интернет-аккаунты с апреля 2019 года. В октябре этого года его задержали.
Оперативники продолжают работу по установлению иных противоправных фактов фигуранта.
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Оперативники по противодействию торговле людьми витебской милиции задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в совершении насильственных действий...
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