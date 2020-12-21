Жителя Витебска подозревают в сексуальном насилии над несовершеннолетними

Оперативники по противодействию торговле людьми витебской милиции задержали 35-летнего местного жителя по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера и развратных действий.





По сообщению пресс-службы МВД, потерпевшими оказались двенадцать несовершеннолетних детей в возрасте 14 и 15 лет. На фигуранта вышли после изобличения его переписки с подростком в социальной сети с явным сексуальным подтекстом.

Подозреваемый знакомился и контактировал с жертвами через различные интернет-аккаунты с апреля 2019 года. В октябре этого года его задержали.

Оперативники продолжают работу по установлению иных противоправных фактов фигуранта.