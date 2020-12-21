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В России перевооружат два полка ракетных войск на комплексы на белорусских шасси

21.12.2020 17:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два полка Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в 2021 году будут перевооружены на ракетные комплексы «Ярс» мобильного и шахтного базирования. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на слова, сказанные в понедельник журналистам в кулуарах расширенного заседания коллегии Минобороны РФ командующим РВСН генерал-полковником Сергеем Каракаевым.


Фото: wikipedia.org

«В 2021 году планируем перевооружить очередной полк Барнаульского ракетного соединения на ракетные комплексы «Ярс» мобильного базирования, начнем переоснащение очередного полка Козельского ракетного соединения на шахтный вариант этого комплекса, а также продолжим перевооружение Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс «Авангард», — уточнил он.

Командующий напомнил, что «в этом году перевооружены два полка Барнаульского ракетного соединения на комплекс «Ярс» мобильного базирования, завершено перевооружение ракетного полка в Козельском ракетном соединении на шахтный вариант этого комплекса, а также продолжается перевооружение Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс «Авангард».

Ракетные комплексы «Ярс» базируются на шасси МЗКТ-79221 — их делают в Беларуси на Минском заводе колесных тягачей.

По его словам, по итогам 2020 года доля современных образцов ракетного вооружения в РВСН доведена до 81%, «группировке РВСН будут приданы новые возможности по выполнению задач ядерного сдерживания».

 
 
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