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«Зал смеялся и плакал»: хитовый семейный мюзикл «Динь-дон, я ваша мама» возвращается на сцену
Источник материала: Tut.by
«Лучший детский мюзикл, который мы когда-либо видели», «Ярко, талантливо, красиво, искристо», «Зал смеялся и плакал» — более 100 позитивных отзывов реальных мам и пап после премьеры в минувшем году получил семейный мюзикл
Среди зрителей мюзикла, получившего две номинации Национальной театральной премии («Лучший спектакль в жанре оперетта, музыкальная комедия, мюзикл» и «Лучший спектакль для детей и юношества»), будет немало семей, которые его уже видели. И большие, и маленькие поклонники постановки «Динь-дон, я ваша мама» возвращаются в зрительный зал за тем, чтобы еще раз пережить позитивные эмоции и получить праздничное настроение в преддверии Нового года. А в своих отзывах родители малышей утверждают: именно этот спектакль лучше всего подходит для первого похода в театр, чтобы ребенок заинтересовался и в перспективе захотел увидеть что-то еще.
В основе сюжета — известная история о волке и семерых козлятах, творчески переработанная интернациональной постановочной командой музыкального фильма «Мама» с Михаилом Боярским и Людмилой Гурченко в главных ролях. Рефрен «Мама — первое слово, главное слово в каждой судьбе» по сей день звучит с телеэкранов, больших сцен и на уроках музыки.
В белорусской версии на сцене блистают звезды театра и кино Вероника Пляшкевич и Сергей Чекерес, которые демонстрируют не только свои драматические, но и музыкальные таланты. А вместе с ними — одаренные дети, участники Театра эстрадной песни «Сябрынка». Юным артистам, занятым в спектакле, от 6 до 16 лет, так что маленькие зрители увидят на сцене ровесников и попадут в мир героев, близких себе по духу.
По отзывам зрителей, побывавших на спектакле, его успех заложен в очень простом, но актуальном всегда посыле: нет ничего важнее искренней любви друг к другу и поддержки близких. Только вместе можно дать отпор серым волкам и сохранить мир и спокойствие в нашей большой семье.
К слову, перед началом спектаклей зрителей ждет игровая программа у новогодней елки с участием Деда Мороза и Снегурочки.
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«Лучший детский мюзикл, который мы когда-либо видели», «Ярко, талантливо, красиво, искристо», «Зал смеялся и плакал» - более 100 позитивных отзывов реальных мам и пап...
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