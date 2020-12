Источник материала: UDF



Кадр из видео

пишет

«Расчет простой. В семь утра звонок. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать. Почти все, кому я звонил трубку взяли, почти все ее быстро повесили. А потом нас ждала большая удача», — рассказал Навальный: с Константином Кудрявцевым политику, по его словам, удалось поговорить около 45 минут.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Навальный опубликовал ролик «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался». Запись разговора с сотрудником ФСБ.

Как рассказал, звонок был сделан утром 14 декабря — за несколько часов до публикации расследования. По его словам, с помощью «простейшей программы, которыми пользуются телефонные пранкеры», он скрыл свой номер и вместо него подставил специальный номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ совершали друг другу звонки.В разговоре, полную расшифровку и аудиозапись которого опубликовало издание The Insider, Навальный представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева — по легенде, он хотел прояснить некоторые детали операции, чтобы предоставить доклад начальству. В частности, он спросил, почему операция не завершилась смертью Навального.Голос, который, как утверждает Навальный, принадлежит Кудрявцеву, заявил, что считает операцию хорошо спланированной, а ее неудачу списал на стечение обстоятельств — он предположил, что это произошло из-за слишком быстрой посадки самолета в Омске и оперативных действий бригады скорой помощи в аэропорту.Собеседник Навального также рассказывает, как очищал конфискованную одежду политика от следов «Новичка». По его словам, особое внимание при очистке было уделено швам на внутренней стороне трусов.Предполагаемый Кудрявцев также назвал фамилию еще одного сотрудника ФСБ, который участвовал в операции — Василия Калашникова. Как пишет The Insider, Калашников является экспертом в области обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах. Данные биллинга показали, что после того как Навальный впал в кому, ему звонил, которого авторы расследования об отравлении называли руководителем группы.Навальный опубликовал еще один разговор, в котором его собеседником является некий «Михаил» — по словам Кудрявцева, он выдал ему одежду для очистки (The Insider пишет, что это Михаил Евдокимов, начальник регионального управления ФСБ по борьбе с терроризмом). Он отказался детально обсуждать с Навальным операцию по незашифрованной телефонной линии, но подтвердил, что передавал Кудрявцеву одежду политика.