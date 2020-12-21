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Кадровые перестановки: Лукашенко назначил новых руководителей госорганов
21.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Профессионалы и преданные государству люди. Александр Лукашенко сегодня принял
Владимир Орловский возглавил Государственный таможенный комитет. Должность была вакантна почти месяц. Предыдущий председатель Юрий Сенько уехал послом в Китай. Кадровые перестановки и в Минздраве. У главы ведомства новые заместители: первый Елена Богдан и Дмитрий Чередниченко. Уполномоченным по делам религии и национальностей стал Александр Румак. На это место он пришел с должности замминистра труда и соцзащиты, поэтому специфика работы с нуждами людей ему хорошо знакома, уверен президент.
Ротация и в местной вертикали власти. В Березинском райсполкоме столичной области новый председатель. Сменились госменеджеры и в руководстве северной столицы Беларуси – Витебске.
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Владимир Орловский возглавил Государственный таможенный комитет. Должность была вакантна почти месяц. Предыдущий председатель Юрий Сенько уехал послом в Китай....
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