Кадровые перестановки: Лукашенко назначил новых руководителей госорганов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Профессионалы и преданные государству люди. Александр Лукашенко сегодня принял ряд кадровых решений , передает «МИР 24».

Владимир Орловский возглавил Государственный таможенный комитет. Должность была вакантна почти месяц. Предыдущий председатель Юрий Сенько уехал послом в Китай. Кадровые перестановки и в Минздраве. У главы ведомства новые заместители: первый Елена Богдан и Дмитрий Чередниченко. Уполномоченным по делам религии и национальностей стал Александр Румак. На это место он пришел с должности замминистра труда и соцзащиты, поэтому специфика работы с нуждами людей ему хорошо знакома, уверен президент.

«Вы видите, что происходит в стране. Будем откровенны, отдельные руководители себя повели, мягко говоря, по-антигосударственному. Руководство. Я не беру людей. Винить их и не видеть своих проблем и недостатков, наверное, это не наш путь. Поэтому вам надо разобраться, в чем мы, государство, не доработали. Мы не вмешиваемся в чувства людей. Но мы должны защищать свое государство, чтобы ни в коем случае не разрушить то, чем мы всегда гордились – это межрелигиозный, межконфессиональный мир. Мы его должны сохранить», – подчеркнул белорусский лидер.

Ротация и в местной вертикали власти. В Березинском райсполкоме столичной области новый председатель. Сменились госменеджеры и в руководстве северной столицы Беларуси – Витебске.