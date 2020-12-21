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Квартира дня. «Четырешка» со сложной перепланировкой в стиле минимализм

21.12.2020 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как только не изворачиваются дизайнеры, чтобы выжить в непростом современном мире, где требования к жилью уже не измеряются только одним понятием «лишь бы была крыша над головой». Вот и московской студии дизайна J. Lykasova тоже пришлось попотеть, чтобы реализовать проект четырехкомнатной квартиры для семейной пары с двумя детьми в Минске. Смотрим, что получилось.

Интерьер сделан в стилистике мягкого минимализма: прямые линии, сдержанная цветовая гамма с оттенком топленого молока.

Потолки в квартире были опущены из-за звукоизоляции, визуально увеличить высоту помещения помогли дверные проемы от пола до потолка.

Квартира дня. «Четырешка» со сложной перепланировкой в стиле минимализм

Одной из основных задач проекта стала сложная перепланировка: из «трешки» нужно было сделать «четырешку».

Дополнительная комната забрала под себя метры гостиной и одно окно. Оставшийся оконный проем выходит на балкон, а тот, в свою очередь, на соседний блок дома. Чтобы сохранить свет в гостиной, совмещенной с кухней, используется стеклянная перегородка и шторы, отделяющие ее от детской.

Квартира дня. «Четырешка» со сложной перепланировкой в стиле минимализм
Квартира дня. «Четырешка» со сложной перепланировкой в стиле минимализм

Кухня тоже выполнена в минималистичном стиле, чтобы поддержать настроение интерьера жилой зоны. Раздвижные панели на фартуке позволяют при необходимости скрыть все кухонные принадлежности, которые обычно расположены на стене.

Квартира дня. «Четырешка» со сложной перепланировкой в стиле минимализм

Детские спальни — для девочки и мальчика — выполнены в сдержанной цветовой гамме, чтобы отделка комнат оставалась актуальной даже тогда, когда они подрастут.

Квартира дня. «Четырешка» со сложной перепланировкой в стиле минимализм
Квартира дня. «Четырешка» со сложной перепланировкой в стиле минимализм
Квартира дня. «Четырешка» со сложной перепланировкой в стиле минимализм

Небольшая спальня родителей была визуально расширена зеркалами. В отделке использовались шпонированные палисандром панели в зоне ТВ, а также велюр благородного оттенка в изголовье кровати.

Квартира дня. «Четырешка» со сложной перепланировкой в стиле минимализм
Квартира дня. «Четырешка» со сложной перепланировкой в стиле минимализм

Санузлы отделаны плиткой с печатью под срезы натурального камня. В ванной комнате спрятана стиральная и сушильная машины, а также бойлер.

Квартира дня. «Четырешка» со сложной перепланировкой в стиле минимализм
Квартира дня. «Четырешка» со сложной перепланировкой в стиле минимализм

В коридоре разместились вместительные встроенные шкафы белого цвета, сливающиеся с отделкой стен.

Квартира дня. «Четырешка» со сложной перепланировкой в стиле минимализм
Квартира дня. «Четырешка» со сложной перепланировкой в стиле минимализм

 
Теги: Минск
 
 
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