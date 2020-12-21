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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении экс-посла Беларуси в Аргентине Астапенко
Источник материала: Onliner
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко,
Генпрокуратура рассмотрела поступившие из Министерства иностранных дел материалы в отношении Владимира Астапенко — бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Аргентинской Республике и Республике Парагвай, Республике Перу, Восточной Республике Уругвай и Республике Чили по совместительству.
«Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел $2393, что по курсу Национального банка Беларуси составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях», — отметили в Генпрокуратуре, добавив, что своими умышленными действиями он причинил ущерб посольству Беларуси в Аргентинской Республике.
В связи с этим Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Владимира Астапенко по ч. 1 ст. 210 УК, организацию предварительного расследования которого поручила центральному аппарату Следственного комитета.
Напомним, ранее Владимир Астапенко подал в отставку и присоединился к Народному антикризисному управлению.
(будет дополнено)
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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко, сообщает БЕЛТА со ссылкой на...
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