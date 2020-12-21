40 дней после смерти Романа Бондаренко. Уголовного дела по-прежнему нет, люди приносят на могилу лампадки и цветы (видео)

Источник материала: Onliner

12 ноября в столичной БСМП скончался минчанин Роман Бондаренко. В больницу он попал после потасовки с неизвестными, которые приехали срезать бело-красно-белые ленты. Смерть мужчины вызвала резонанс в обществе: власти настаивали, что в его крови был обнаружен алкоголь, а на врача и журналиста, которые обнародовали опровергающие это документы, завели уголовное дело. Тем временем о деле по факту смерти нет никакой информации, все еще проводится проверка. Сегодня — через 40 дней после смерти Романа — журналисты побывали на его могиле, жители «площади Перемен» записали видео в память Бондаренко, а его сестра рассказала о ходе следствия.

Место захоронения Романа Бондаренко находится на отрезке Северного кладбища, предназначенном для свежих могил. Оно сильно отличается от других и виднеется издалека: здесь очень много венков, цветов, лампадок, флагов, мягких игрушек и фотографий. Сочувствующие люди по-прежнему приходят сюда, чтобы отдать дань памяти Роману. Кто-то даже поставил у могилы сосну и украсил по-новогоднему. Сегодня — на 40-й день после гибели минчанина — лампадок и игрушек прибавилось, даже к концу дня к месту захоронения приходят люди с цветами.































Романа Бондаренко похоронили 20 ноября, через неделю после смерти. Попрощаться с белорусом пришли тысячи человек. Цветов было так много, что к могиле пришлось носить их ведрами.





















В память о Романе Бондаренко жители «площади Перемен», где завязалась злосчастная потасовка, записали трогательный ролик. Видео создано на основе детских рисунков и с записью детских голосов. Лейтмотивом ролика стала фраза «Я выхожу» — последнее, что Роман написал в дворовом чате.