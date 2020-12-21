ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

40 дней после смерти Романа Бондаренко. Уголовного дела по-прежнему нет, люди приносят на могилу лампадки и цветы (видео)

21.12.2020 17:23 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

12 ноября в столичной БСМП скончался минчанин Роман Бондаренко. В больницу он попал после потасовки с неизвестными, которые приехали срезать бело-красно-белые ленты. Смерть мужчины вызвала резонанс в обществе: власти настаивали, что в его крови был обнаружен алкоголь, а на врача и журналиста, которые обнародовали опровергающие это документы, завели уголовное дело. Тем временем о деле по факту смерти нет никакой информации, все еще проводится проверка. Сегодня — через 40 дней после смерти Романа — журналисты побывали на его могиле, жители «площади Перемен» записали видео в память Бондаренко, а его сестра рассказала о ходе следствия.

Место захоронения Романа Бондаренко находится на отрезке Северного кладбища, предназначенном для свежих могил. Оно сильно отличается от других и виднеется издалека: здесь очень много венков, цветов, лампадок, флагов, мягких игрушек и фотографий. Сочувствующие люди по-прежнему приходят сюда, чтобы отдать дань памяти Роману. Кто-то даже поставил у могилы сосну и украсил по-новогоднему. Сегодня — на 40-й день после гибели минчанина — лампадок и игрушек прибавилось, даже к концу дня к месту захоронения приходят люди с цветами.

40 дней после смерти Романа Бондаренко. Уголовного дела по-прежнему нет, люди приносят на могилу лампадки и цветы (видео)










40 дней после смерти Романа Бондаренко. Уголовного дела по-прежнему нет, люди приносят на могилу лампадки и цветы (видео)

Романа Бондаренко похоронили 20 ноября, через неделю после смерти. Попрощаться с белорусом пришли тысячи человек. Цветов было так много, что к могиле пришлось носить их ведрами.









В память о Романе Бондаренко жители «площади Перемен», где завязалась злосчастная потасовка, записали трогательный ролик. Видео создано на основе детских рисунков и с записью детских голосов. Лейтмотивом ролика стала фраза «Я выхожу» — последнее, что Роман написал в дворовом чате.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 ноября в столичной БСМП скончался минчанин Роман Бондаренко. В больницу он попал после потасовки с неизвестными, которые приехали срезать бело-красно-белые...
 
Новости дня
Новости разные
 
В России перевооружат два полка ракетных войск на комплексы на белорусских шасси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика