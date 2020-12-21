Парень решил, что можно взять чужой автомобиль и не расплатиться, но быстро прогорел на этом «бизнесе»

Источник материала: Onliner

Витебским городским отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о мошенничестве, совершенном в крупном размере. Как сообщается, молодой человек в Витебске занимался тем, что покупал через объявления в интернете подержанные автомобили, но не расплачивался за них полностью. А затем быстро перепродавал авто, получая таким образом прибыль.

По данным следствия, в августе этого года 19-летний житель Витебска находил объявления о продаже автомобилей на торговой площадке в интернете, созванивался с продавцом и договаривался о встрече. После осмотра продаваемого транспорта он говорил, что хочет купить его с отсрочкой платежа, обещая в полном объеме выплатить деньги за приобретенные автомобили.

— Молодой человек заранее не намеревался выполнять принятые на себя обязательства и после заключения договоров с продавцами он сразу же перепродавал автомобили по более низкой цене, деньги потерпевшим не возвращал. Вырученными денежными средствами от продажи автомобилей он распорядился по своему усмотрению, — рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Оксана Лазько.

Всего, по информации СК, молодой человек мошенническим путем завладел четырьмя автомобилями жителей областного центра. Ущерб составил более 16 800 рублей. В ходе следствия обнаружены два перепроданных обвиняемым автомобиля.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевших и свидетелей. Вещественными доказательствами по уголовному делу признаны автомобили Peugeot и Audi, договоры займа, купли-продажи и расписка обвиняемого, а также записи с телефонными переговорами по поводу приобретения автомобиля.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, во время инкриминируемого деяния молодой человек мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

По результатам расследования молодому человеку предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса — «Мошенничество, совершенное в крупном размере». К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.