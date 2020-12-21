Источник материала: Sputnik Беларусь

Накануне новогодних праздников корреспонденты Sputnik побывали на главном почтамте Беларуси, где открылся "Почтовый салон". Сейчас главная тема экспозиции салона – новогодняя. Открытки, марки, магниты, убранство из гирлянд и шаров – все это создает атмосферу теплую, радостную. Сувенирная продукция – собственного белорусского производства.

© Photo Сувениры почтового салона

– И магниты тоже? – спрашиваем у пресс-секретаря РУП "Белпочта" Екатерины Журавской.

– Более того, некоторые из них с секретом: запустив через гаджет специальное приложение, можно "оживить" картинку, посмотреть анимацию. Это очень нравится и детям, и взрослым, – ответила она.

© Sputnik Екатерина Журавская

Екатерина наводит камеру мобильного на магнит – и начинается путешествие по почтовому маршруту "Краков – Варшава – Гродно – Вильнюс". В какой-то момент на экране появляется гонец в красном форменном кафтане и дорожным листом в руках. И вдруг он начинает трубить в почтовый рожок.

Редактор издательского центра "Марка" Оксана Завадская рассказала, что технология дополненной реальности применяется к двум почтовым блокам и двум маркам. На блоке, посвященном 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, появляются танки, на блоке к 1000-летию Бреста – знаменитый фонарщик в старинной униформе взбирается по лестнице и зажигает фонарь, на марке "Золотая птица" – сюжет из белорусской народной сказки. С еще одной маркой мы уже познакомились: демонстрация древнего почтового маршрута.

© Sputnik Подарочные новогодние блоки марок

И фото на память

Обстановка салона позволяет неспешно ознакомиться с большим количеством разного товара и принять взвешенное решение о покупке. Так, здесь можно приобрести почтовую продукцию (художественные и стандартные марки, открытки, конверты). Комиссионная торговля предлагает марки всего мира, сопутствующие товары (альбомы, лупы, пинцеты и т.д.), а также монеты и боны. Глаз цепляется за сувениры белорусских производителей из льна и глины, керамики и соломки.

© Sputnik Посетителей в почтовом салоне мало

– На выставочной галерее, а это – 11 стендов, представлена экспозиция, посвященная белорусской филателии. Сюда, к слову, нередко наведываются белорусские филателисты, с которыми мы дружим и поддерживаем хорошие отношения, – рассказала Оксана Завадская.

Подтверждение этому – экспонирование частной коллекции "С Новым годом!", в которой представлены конверты и карточки 1950–1990 годов.

Отдельно в "Почтовом салоне" устроили новогоднюю фотозону: поставили елку (среди украшений, конечно же, тематические белорусские открытки), рядом – стилизованный камин и диванчик.

В подарок – бык

По традиции к Новому году выпущены тематические художественные марки. На одной – Дед Мороз с посохом, елочные шары, шишки, снежинки и, конечно, подарки, на второй – ангел, который парит над городом, извещая о Рождестве.

Один из создателей марки – дизайнер Марина Витковская – заболела, и мы напрашиваемся в гости к ее коллегам, чтобы приобщиться к чуду.

© Sputnik Стенд на почтовом салоне

– Сначала художник присылает эскизы, этакие карандашные наброски для одобрения концепции выпуска. Затем все детализируется и исполняется в цвете. Потом подключается дизайнер. Начинается кропотливый труд, погружение в материал. Нередко заказчик присылает фотографии. И хорошо, если они изначально хорошего качества. Обычно приходится повозиться. Зачастую от замысла до конечного варианта – путь неблизкий, – рассказала ведущий дизайнер издательского центра "Марка" Евгения Бедоник.

Вопрос о любимых художниках тут же парировала: "У нас все художники любимые. С другими не работаем".

Перед расставанием уговорили Евгению нарисовать нам символ 2021 года. Бык получился веселым.

© Sputnik Бык получился веселым

Лучшая марка – новогодняя

– Новогодняя тематика – благодатная, потому что связана с позитивными эмоциями, – рассказала начальник издательского центра "Марка" РУП "Белпочта" Ирина Шипилова. – Кстати, в прошлом году в конкурсе-опросе "Лучшая почтовая марка Республики Беларусь 2019 года" победила именно марка "С Новым годом!". Хотя и другие марки были очень хороши, но людям понравился сюжет с Дедом Морозом в стиле 70-х годов прошлого века. Объяснение, я полагаю, кроется в том, что нам всем хочется тепла, уюта, детской искренности и нескончаемой ностальгии.

Куда идти

"Почтовый салон" находится на первом этаже почтамта, там, где некогда был пункт междугородной телефонной связи. Теперь здесь светло, уютно, стильно. Клубный проект, приют для коллекционеров, посткроссеров и любителей селфи.