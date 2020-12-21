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«Мы стали сильнее, узнали соседей»
Источник материала: Хартия'97
«Мы стали сильнее, узнали соседей»
Жители Домбровки поддерживают всех белорусов и поздравляют с наступающими праздниками.
Жители Домбровки поддерживают всех белорусов и поздравляют с наступающими праздниками. Жыве Беларусь!
Видео опубликовал телеграм-канал
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Жители Домбровки поддерживают всех белорусов и поздравляют с наступающими праздниками.
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