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На БТ 25 декабря вместо послания католического иерарха покажут выступление… православного митрополита

21.12.2020 17:33 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На БТ 25 декабря вместо послания католического иерарха покажут выступление… православного митрополита

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  • 21.12.2020, 17:13
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На БТ 25 декабря вместо послания католического иерарха покажут выступление… православного митрополита
фото: minsk orthodox theological school

Он будет поздравлять с Днем памяти святителя Спиридона.

25 декабря Рождество отмечают католики, протестанты, униаты и часть православных. Традиционно в ночь на 25 декабря на телеканале «Беларусь-1» транслируется месса в одном из католических храмов, а утром к верующим обращается митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, пишет «Наша Нiва».

Однако в этом году зрители заметили в программе передач изменения. Утром к верующим обратится православный иерарх, митрополит Минский и Заславский Вениамин. Официальный повод — день памяти святителя Спиридона.

Пресс-секретарь Конференции католических епископов в Беларуси ксендз Юрий Санько даже улыбнулся, когда услышал вопрос.

«А вы не знаете почему? Нет митрополита — нет обращения», — говорит он.

Тадеуш Кондрусевич с сентября не может вернуться в Беларусь. Власти отказывают ему во въезде в страну, якобы из-за того, что у священника есть второе гражданство, правда, доказательств тому представлено так и не было. Многие связывают давление на Кондрусевича с тем, что он в дни после выборов не скрывал свою позицию.

Журналисты поинтересовались, почему к верующим в таком случае не обратится вспомогательный епископ Юрий Кособуцкий? «Когда готовилась трансляция праздничной мессы, то нам было сказано, что ее может проводить кто угодно, но не епископ Кособуцкий».

Праздничная месса в этом году будет транслироваться из Могилева, править службу будет другой вспомогательный епископ — Александр Яшевский.

Получить комментарий пресс-службы «Беларусь-1» по этому вопросу пока не удалось.

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Теги: Могилев
 
 
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