Источник материала: Хартия'97

Знаменитая бело-красно-белая невеста продолжает выходить на акции в Киеве 1 21.12.2020, 16:40

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инна зайцева в киеве

Инна Зайцева не теряет оптимизма и надеется вернуться в страну.

Инна Зайцева, которая стала известна в Беларуси после участия в акциях протеста в свадебном платье с красной полосой на подоле, уехала в Украину, опасаясь дальнейших репрессий против своей семьи. Об этом она рассказала «Радыё Свабода» .

«Моему мужу присудили «сутки» не потому, что он вел активную революционную деятельность, а потому, что это делала я. об этом мне в глаза сказали в РУВД. Уезжая из страны, я, по сути, отвела удар от своего мужа. Надеюсь, что он сейчас выйдет и ему ничего больше не выставят», - сказала Инна Зайцева.

Андрея Зайцева осудили на 13 суток ареста в начале декабря из-за обвинения в несанкционированном одиночном пикете, которым посчитали национальный флаг на собственном частном доме в поселке Сокол. Он находится в изоляторе в Барановичах и должен выйти на свободу 24 декабря в полдень.

«В Беларуси есть кому о нем позаботиться, есть родственники, и я точно знаю, что его встретят. Перед тем, как его задержали, мы обсуждали это, и он просил меня уехать в случае его ареста, чтобы мы не были заложниками ситуации».

Инна Зайцева не рассматривает варианта переезда за границу на постоянное жительство. «У меня нет планов уезжать. Я могу временно находиться за пределами Беларуси вследствие напряженной ситуации. Но я ничего не сделала такого, чтобы я не могла вернуться назад, поэтому я не рассматриваю варианта переезда. Я просто временно за пределами. Будем считать, что я на зимних каникулах. Но если мне понадобится более 90 дней и очень сильно прижмет, то я могу обратиться в Украине за видом на жительство. Но я надеюсь вернуться».

«Пока нам с жильем помог благотворительный фонд «Родны кут», который в Киеве организовали мои знакомые. Позже будем искать арендное жилье, а дальше... Все так быстро меняется, что сейчас трудно что-то планировать. Знаю одно: мы точно не будем возвращать детей на территорию Беларуси, чтобы не переживать за их безопасность».

Инна Зайцева добавила, что в школу, где учится ее старший ребенок, направляли запрос о семье. «но поскольку потом не было никаких разговоров на эту тему, то, полагаю, что школа позитивно ответила о нашей семье».

По словам активистки, милиция несколько раз предупреждала о том, что они найдут, «с кем останутся на 15 суток ее дети». «Они говорили, что долго жалели меня, но, раз я продолжаю, то жалеть больше не будут. В РУВД даже сказали, что мне посвящали целое собрание, или как там у них называется «планерка»… На ней говорили, что меня надо уже останавливать, и, собственно, после этого и задержали моего мужа»

В Киеве Инна Зайцева присоединилась к белорусским акциям в своем известном свадебном платье. «Это уже второе платье. Я ее купила сразу, как меня освободили в Гродно, и еще в Минске выходила в ней на акции, а сейчас она со мной в Киеве», — добавила активистка.

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