Повышение подоходного налога на айтишников. Выиграет ли казна?

Источник материала: Ежедневник

фото: advancebk.by

Основатель GP Solutions и СЕО стартапа Leverice Родион Житомирский прикинул, какая выгода будет от повышения подоходного налога для айтишников.

Минфин предложил повысить некоторые ставки налогов для компенсации расходов из-за COVID-19, в том числе ставку подоходного налога для сотрудников резидентов ПВТ и парка «Великий камень» — с 9% до 13%. К чему это приведет и не станет ли Беларусь менее привлекательной для высокооплачиваемых ИТ-сектора? Мнение Родиона Житомирского опубликова Dev.by :

- Ставка налога в 9% была очень крутой налоговой льготой на момент первого декрета о ПВТ. Напомню, тогда в Беларуси была прогрессивная шкала подоходного налога, и на высоких зарплатах она очень быстро доходила до, если не ошибаюсь, 30%. После того как во всей стране была введена плоская шкала в 13%, разница стала гораздо менее заметной и скорее приводит к блэймингу ИТ-отрасли (мол, у вас такие низкие налоги), чем к реальным налоговым послаблениям.

По идее, если разложить основные льготы в ПВТ:

лимит по ФСЗН,

сниженная ставка подоходного налога,

льгота по налогу на прибыль,

льгота по НДС,

то самым критичным является именно лимит по ФСЗН.

По зарплате, как я указал выше, страна «подтянулась» к ПВТ, упразднив прогрессивную шкалу.

Налог на прибыль никогда не был важной причиной вступления в ПВТ, так как многие (особенно средние и крупные) компании являются частью разветвлённой структуры юридических лиц, поэтому в Беларусь приходит не так много прибыли. К тому же и в этом вопросе страна подтянулась к ПВТ: если посмотреть изменения за последние годы, то и за пределами ПВТ появилась возможность значительно снизить суммы, уплачиваемые в качестве налога на прибыль, особенно если прибыль не изымается учредителями, а направляется на развитие компании.

НДС, с учётом направленности отрасли на экспорт, тоже не является game-changer’ом.

Вот льгота по ФСЗН остаётся наиболее критичной, и её упразднение было бы наиболее болезненным.

В то же время повышение подоходного налога может привести к тому, что разница в содержании талантов в Беларуси (особенно тех, кто зарабатывает больше 3-3,5К) по сравнению с европейскими странами станет менее заметной. Если учесть налоговые вычеты на детей и другие социальные плюшки, которые есть, например, в Германии, то мы увидим, что:

при зарплате в 4000 долларов «грязными» в Беларуси доля взносов, налогов и т. д. будет составлять примерно 18% от затрат на оплату труда сотрудника;

при зарплате в 4000 долларов (в евро-эквиваленте) в Германии у женатого разработчика с двумя детьми доля взносов/налогов и т. д. будет составлять примерно 27% от затрат на оплату труда сотрудника.

НО.

Во взносы/налоги в ФРГ входит медицинская страховка на всю семью, включая неработающую жену и детей. Садики/ясли бесплатные, но по качеству соответствуют дорогим платным частным учреждениям в Беларуси. Сюда включена мощная соцзащита (страховка по потере работы, страховка на случай инвалидности, пенсионная), которая намного превышает качество соответствующих услуг в Беларуси. Ну, и ипотека по ставке 0,8% годовых.

Если учесть эти моменты, то любое ухудшение экономических условий для резидентов ПВТ (а значит, и их работников) может приводить к увеличению оттока сотрудников. Особенно самых высокооплачиваемых — тех самых, которые должны были бы наполнить казну на эти дополнительные 4%.

Если смоделировать ситуацию, что это повышение станет последней каплей для, скажем, 2-3% наиболее высокооплачиваемых сотрудников резидентов ПВТ, то это приведёт к тому, что ожидаемого увеличения поступлений в казну просто не будет. Если число уехавших превысит 3%, то повышение налоговой ставки фактически приведёт к снижению сборов. Я уже не говорю о других негативных последствиях эмиграции именно наиболее высокооплачиваемых сотрудников: некому будет делиться опытом, растить новых высокооплачиваемых сотрудников из сегодняшних студентов и т. д.

Под чертой: мы переживём. А вот будет ли от этого лучше республике — сомневаюсь. Скорее, нет. Дополнительных налогов не поступит (разве что в первый квартал после нововведения), а ущерб отрасли будет.