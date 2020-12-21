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ГПК разъяснил, в каком случае белорусов не выпустят из страны

21.12.2020 17:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Граждане, которые въехали в Беларусь, обязаны самоизолироваться на 10 дней. Только после выполнения этого условия они могут покинуть страну, сообщает Государственный пограничный комитет.

ГПК разъяснил, в каком случае белорусов не выпустят из страны

ГПК подробно прокомментировал правила пересечения границы в условиях COVID-19. Эти правила Совмин закрепил в своем постановлении № 705 от 7 декабря 2020 года.

Как следует из разъяснений, граждане РБ, которые прибыли в Беларусь из стран, включенных в перечень Минздрава, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, обязаны находиться в самоизоляции в течение 10 календарных дней со дня прибытия в Беларусь и не подлежат пропуску через границу до истечения срока самоизоляции.

Десятидневный срок пребывания лиц в самоизоляции исчисляется с даты прибытия в Беларусь, которая считается первым днем пребывания в самоизоляции, до истечения десятых суток пребывания в самоизоляции.

Таким образом, поясняет на примере ГПК, если гражданин прибыл в Беларусь 1 декабря 2020 года, то выехать из страны он может с 00:00 часов 11 декабря этого года.

 
 
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Граждане, которые въехали в Беларусь, обязаны самоизолироваться на 10 дней. Только после выполнения этого условия они могут покинуть страну, сообщает...
 
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