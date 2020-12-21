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В Брестской крепости 11 пенсионеров провели акцию протеста

21.12.2020 17:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Бресте 21 декабря группа пенсионеров провела акцию протеста.

11 пенсионеров пришли на территорию Брестской крепости и у одного из укреплений выстроились в цепь солидарности.

Участники акции держали бело-красно-белые флаги и плакат «Не забудем. Не простим».

Никто из пенсионеров задержан не был, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.

 
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В Бресте 21 декабря группа пенсионеров провела акцию протеста. 11 пенсионеров пришли на территорию Брестской крепости и у одного из укреплений выстроились в цепь...
 
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