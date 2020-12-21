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В Брестской крепости 11 пенсионеров провели акцию протеста
Источник материала: Навiны
В Бресте 21 декабря группа пенсионеров провела акцию протеста.
11 пенсионеров пришли на территорию Брестской крепости и у одного из укреплений выстроились в цепь солидарности.
Участники акции держали бело-красно-белые флаги и плакат «Не забудем. Не простим».
Никто из пенсионеров задержан не был, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.
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В Бресте 21 декабря группа пенсионеров провела акцию протеста. 11 пенсионеров пришли на территорию Брестской крепости и у одного из укреплений выстроились в цепь...
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