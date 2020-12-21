В Брестской крепости 11 пенсионеров провели акцию протеста

В Бресте 21 декабря группа пенсионеров провела акцию протеста.

11 пенсионеров пришли на территорию Брестской крепости и у одного из укреплений выстроились в цепь солидарности.

Участники акции держали бело-красно-белые флаги и плакат «Не забудем. Не простим».

Никто из пенсионеров задержан не был, сообщил БелаПАН правозащитник Роман Кисляк.