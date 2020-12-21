Директор «Прессбола» рассказал, почему удалил новость об освобождении Ольги Хижинковой с сайта

Источник материала: Tut.by

Директор «Прессбола» Юрий Орлов рассказал «Трибуне», почему удалил новость об освобождении Ольги Хижинковой с сайта.



Фото: TUT.BY

Напомним, новость об освобождении Ольги появилась на «Прессболе» на короткое время, затем была удалена, позже журналист Сергей Южик неоднократно восстанавливал ее , возмущаясь отсутствием свободы слова. Позже он рассказал нам о том, почему делал это.

— Как вы относитесь к тому, что вас называют цензором?

— Я не являюсь цензором. Тексты вычитывают дежурные, корректоры, главный редактор. Я вообще не отношусь к категории людей, которые вычитывают тексты. Меня цензором называть неправильно.

— А как же история с удалением новости о выходе на свободу Ольги Хижинковой?

— Это единственная такая новость, которую я запрещал. Пытался запретить — меня никто не послушался. Там вся эта демократия протестная, общество протестное все равно ставили и ставили новость. Я пытался удалять, но… Бодание в итоге ничем не закончилось.

— Почему вы удаляли новость?

— У нас еще с 1 июля была редакционная установка: ничего, связанного с политикой, быть не должно. А новость о Хижинковой — это чистая политика, которая вообще не имеет никакого отношения к спорту.

— Но Ольга все равно имеет непосредственное отношение к спорту.

— Каким образом, расскажите мне? Если она была год или два пресс-секретарем в брестском «Динамо» (Хижинкова занимала эту должность более 3,5 лет — прим.), она что, имеет сейчас отношение к спорту? Когда Зайцев затевал свой проект, он просто-напросто его пиарил, покупал хороших футболистов, приглашал, в частности, ту же самую Хижинкову, Марадону, светлая ему память.

Я бы так сказал, что Ольга как красавица, как прекрасная женщина случайно на пару лет попала пресс-секретарем в этот футбольный клуб. Таких всяких пресс-секретарей — футбольных, гандбольных, баскетбольных — полным-полно. А на самом деле я не считаю Хижинкову человеком спортивным. Или, скажем так, имеющим прямое отношение к спорту, — сказал Орлов.