Навальный опубликовал ролик «Я позвонил своему убийце. Он признался»

Источник материала: Салiдарнасць

Это запись разговора с сотрудником ФСБ, в котором Навальный представился помощником Патрушева.

Политик Алексей Навальный выпустил видеоролик «Я позвонил своему убийце. Он во всем признался». В нем Навальный утверждает, что перед публикацией расследования, в котором говорилось, что за его отравлением стоит группа сотрудников ФСБ, он поговорил по телефону с одним из них — Константином Кудрявцевым — и тот фактически подтвердил, что Навального намеревались убить.

Как утверждает Навальный, звонок был сделан утром 14 декабря — за несколько часов до публикации расследования. По его словам, с помощью «простейшей программы, которыми пользуются телефонные пранкеры», он скрыл свой номер и вместо него подставил специальный номер коммутатора, с которого сотрудники ФСБ совершали друг другу звонки.

«Расчет простой. В семь утра звонок. Ты видишь знакомый служебный номер, берешь трубку и начинаешь разговаривать. Почти все, кому я звонил трубку взяли, почти все ее быстро повесили. А потом нас ждала большая удача», — рассказал Навальный.

С Константином Кудрявцевым политику, по его словам, удалось поговорить около 45 минут.

В разговоре, полную расшифровку и аудиозапись которого опубликовало издание The Insider , Навальный представился помощником секретаря Совбеза Николая Патрушева — по легенде, он хотел прояснить некоторые детали операции, чтобы предоставить доклад начальству. В частности, он спросил, почему операция не завершилась смертью Навального.

Голос, который, как утверждает Навальный, принадлежит Кудрявцеву, заявил, что считает операцию хорошо спланированной, а ее неудачу списал на стечение обстоятельств — он предположил, что это произошло из-за слишком быстрой посадки самолета в Омске и оперативных действий бригады скорой помощи в аэропорту.

Собеседник Навального также рассказал, как очищал изъятую одежду политика от следов «Новичка». По его словам, особое внимание при очистке было уделено швам на внутренней стороне трусов.

Предполагаемый Кудрявцев также назвал фамилию еще одного сотрудника ФСБ, который участвовал в операции — Василия Калашникова. Как пишет The Insider, Калашников является экспертом в области обнаружения метаболитов нервно-паралитических агентов в биологических образцах. Данные биллинга показали, что после того как Навальный впал в кому, ему звонил Станислав Макшаков, которого авторы расследования об отравлении называли руководителем группы.

Навальный опубликовал еще один разговор, в котором его собеседником является некий «Михаил» — по словам Кудрявцева, он выдал ему одежду для очистки (The Insider пишет, что это Михаил Евдокимов, начальник регионального управления ФСБ по борьбе с терроризмом). Он отказался детально обсуждать с Навальным операцию по незашифрованной телефонной линии, но подтвердил, что передавал Кудрявцеву одежду политика.

Комментарий одного из разработчиков «Новичка»

Один из советских разработчиков «Новичка» Владимир Углев еще в сентябре предположил, что Навального отравили через нижнее белье. Об этом он упомянул в разговоре с «Медузой», а позже, в комментариях для статьи «Проекта», уже сказал точнее. «По времени и по динамике [вероятнее всего], что Навальный встал около шести утра, принял душ, распарил тело, надел зараженные трусы, и уже в самолете начались серьезные признаки отравления», — говорил он «Проекту».

После публикации нового ролика Навального Владимир Углев пояснил «Медузе» логику этого своего предположения: «Я сделал вывод о том, что отравляющее вещество было нанесено именно на трусы, потому что это самый интимный предмет, до которого кроме хозяина никто другой дотронуться не может. И нет риска поражения посторонних людей. Есть, конечно, еще и носки, но под трусами нежная и восприимчивая кожа — не то что, например, на пятках».

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