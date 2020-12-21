Причинил ущерб стране на $2393. На экс-посла Беларуси завели уголовку после того, как он присоединился к Латушко

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Против бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко завели уголовное дело. Дипломата подозревают в хищении, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами, что по курсу Национального банка Беларуси составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях», – заявили в Генпрокуратуре, добавив, что своими умышленными действиями Астапенко причинил ущерб посольству Беларуси в Аргентинской Республике.

Сообщается также, что материалы в отношении Астапенко поступили из Министерства иностранных дел. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК РБ. Организацию предварительного расследования поручили центральному аппарату Следственного комитета.

Напомним, Владимир Астапенко – уже экс-посол Беларуси в Аргентине и по совместительству в Чили, Парагвае, Перу и Уругвае, подал в отставку 23 сентября, в день инаугурации Александра Лукашенко, подал в отставку, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». Позже Владимир присоединился к НАУ, которое возглавляет Павел Латушко.