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Генпрокуратура РБ подозревает экс-посла в Аргентине в хищениях

21.12.2020 17:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине В.Астапенко, подозревая его в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями

«Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами США, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях. Своими умышленными действиями он причинил ущерб Посольству Республики Беларусь в Аргентинской Республике», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

 
 
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