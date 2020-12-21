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Генпрокуратура РБ подозревает экс-посла в Аргентине в хищениях
Источник материала: АФН
Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине В.Астапенко, подозревая его в хищении путем злоупотребления служебными полномочиями
«Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами США, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях. Своими умышленными действиями он причинил ущерб Посольству Республики Беларусь в Аргентинской Республике», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.
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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко, подозревая его в хищении путем...
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