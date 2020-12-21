Ему инкриминируется "хищение путем злоупотребления служебными полномочиями".





Как утверждают в генпрокуратуре, к ним якобы поступили материалы из внешнеполитического ведомства. Прокурорами было установлено, что Астапенко "путем злоупотребления служебными полномочиями завладел более 2,3 тысячи долларов, которыми распорядился в личных целях".





Уголовное дело в отношении Владимира Астапенко возбуждено по ч.1 ст.210 "Хищение", для расследования оно передано в центральный аппарат СК Беларуси.





Напомним, в начале ноября Астапенко был освобожден от должности посла с формулировкой "в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе".





дипломат написал прошение об отставке еще в сентябре . Владимир Астапенко был в числе первых дипломатов, кто почти сразу поддежал протесты. Любопытно, что. Владимир Астапенко был в числе первых дипломатов, кто почти сразу поддежал протесты.



