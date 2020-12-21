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Против поддержавшего протесты экс-посла Беларуси в Аргентине завели дело о "хищении"

21.12.2020 17:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко

Против поддержавшего протесты экс-посла Беларуси в Аргентине завели дело о "хищении"
Ему инкриминируется "хищение путем злоупотребления служебными полномочиями".

Как утверждают в генпрокуратуре, к ним якобы поступили материалы из внешнеполитического ведомства. Прокурорами было установлено, что Астапенко "путем злоупотребления служебными полномочиями завладел более 2,3 тысячи долларов, которыми распорядился в личных целях".

Уголовное дело в отношении Владимира Астапенко возбуждено по ч.1 ст.210 "Хищение", для расследования оно передано в центральный аппарат СК Беларуси.

Напомним, в начале ноября Астапенко был освобожден от должности посла с формулировкой "в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе". 

Любопытно, что дипломат написал прошение об отставке еще в сентябре. Владимир Астапенко был в числе первых дипломатов, кто почти сразу поддежал протесты.

Поскольку первое прошение долгое время оставалось без удовлетворения, Астапенко подал новое. В первом он просил уволить его по соглашению сторон и никакой реакции на это не получил.

Тогда спустя месяц, 27 октября он написал новое. В нем дипломат просил освободить его от должности уже по другой причине — в связи с нарушениями законодательства, которые допустил наниматель и которые делают невозможным "выполнение работы по трудовому договору". 

Фальсификация выборов и насилие ставят под вопрос легитимность главы государства и ведут к международной изоляции Беларуси. По словам Астапенко, в этих условиях он не может добросовестно исполнять свои обязанности, "находясь в подчинении у лица, которое не имеет права выражать волю белорусского народа".

После этого Лукашенко не только отправил его в отставку, но и лишил его дипломатического ранга и госпенсии. А теперь еще из мести хочет дискредитировать и посадить за решетку

Следует отметить, что Астапенко является одним из самых опытных дипломатов. Окончил МГИМО. В белорусском МИДе с 1985 года.

В начале 90-х был замминистра иностранных дел, работал в белорусских миссиях в Нидерландах, Бельгии, на Кубе. В начале нулевых уходил из МИДа, был проректором по международным делам БГУ при Александре Козулине. С 2018 возглавлял посольство в Аргентине.
 
 
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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко
 
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