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Против поддержавшего протесты экс-посла Беларуси в Аргентине завели дело о "хищении"
Источник материала: Партизан
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко
Ему инкриминируется "хищение путем злоупотребления служебными полномочиями".
Как утверждают в генпрокуратуре, к ним якобы поступили материалы из внешнеполитического ведомства. Прокурорами было установлено, что Астапенко "путем злоупотребления служебными полномочиями завладел более 2,3 тысячи долларов, которыми распорядился в личных целях".
Уголовное дело в отношении Владимира Астапенко возбуждено по ч.1 ст.210 "Хищение", для расследования оно передано в центральный аппарат СК Беларуси.
Напомним, в начале ноября Астапенко был освобожден от должности посла с формулировкой "в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе".
Любопытно, что
Поскольку первое прошение долгое время оставалось без удовлетворения, Астапенко подал новое. В первом он просил уволить его по соглашению сторон и никакой реакции на это не получил.
Тогда спустя месяц, 27 октября он написал новое. В нем дипломат просил освободить его от должности уже по другой причине — в связи с нарушениями законодательства, которые допустил наниматель и которые делают невозможным "выполнение работы по трудовому договору".
Фальсификация выборов и насилие ставят под вопрос легитимность главы государства и ведут к международной изоляции Беларуси. По словам Астапенко, в этих условиях
После этого
Следует отметить, что Астапенко является одним из самых опытных дипломатов. Окончил МГИМО. В белорусском МИДе с 1985 года.
В начале 90-х был замминистра иностранных дел, работал в белорусских миссиях в Нидерландах, Бельгии, на Кубе. В начале нулевых уходил из МИДа, был проректором по международным делам БГУ при Александре Козулине. С 2018 возглавлял посольство в Аргентине.
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Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко
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