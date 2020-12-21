Видели когда-нибудь праворульный МАЗ? Посмотрите

Источник материала: Onliner Белорусский производитель «Аксиом-групп» и Минский автозавод разработали необычные для страны спецмашины с необычным же названием — сортиментовозы. Первое, что бросается в глаза, — это же МАЗы с правым рулем. Первая партия таких автомобилей уже отправлена в Африку.

Африканская спецмашина стала первым белорусским сортиментовозом-полуприцепом с правым рулем и погрузочным оборудованием. В Минске собрали 6 таких автомобилей для крупной лесозаготовительной компании в Зимбабве. Среди преимуществ техники — возможность быстро загружать и перевозить материалы любой длины. В Африке, как сообщается, на такие спецмашины сейчас большой спрос.





«Таких проектов в Беларуси еще не было. И тут большую роль сыграл высокий технический потенциал Минского автозавода, к которому мы добавили свои возможности. В результате удалось не только создать уникальный для страны автомобиль, но и открыть новый рынок для поставок белорусской спецтехники», — отмечают в компании «Аксиом-групп».

Спецмашина базируется на тягаче МАЗ-646087 и полуприцепе МАЗ-998640, а в качестве надстройки — итальянские гидроманипуляторы Marchesi, которые считаются лучшими в своем классе. Дизельный мотор на 6 цилиндров и 375 л. с. собрали специалисты Cummins, а в паре с ним идет механическая коробка передач с демультипликатором и делителем от ZF.





Стрела итальянского манипулятора растягивается до 9,9 метра, а при 9-метровом вылете уверенно поднимает 1050 кг. Грузовой момент — 99 кН·м. Манипулятор хорош тем, что быстро загружает древесину любых размеров и веса. Ставка сделана на максимальную грузоподъемность.









Под африканский ландшафт производитель усилил раму полуприцепа под манипулятором. Постарались учесть и другие факторы, в том числе погодные. Так, лесовоз способен переносить жару (под 50 градусов), а для большей надежности оснащен дополнительным радиатором охлаждения.

«Спецмашины специально собраны и адаптированы под суровые условия эксплуатации. Это касается и правого руля, и усиленной рамы, и мощного манипулятора. Неприхотливые мазовские шасси там как раз будут весьма кстати. Но мы не ограничиваемся жарким континентом: такие спецмашины могут быть востребованы в различных регионах», — считают на предприятии.



