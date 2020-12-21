УГАИ ГУВД: задержаны минчане, которые пытались ночью заблокировать движение в Уручье (видео)

Источник материала: Onliner

В УГАИ ГУВД сообщили, что сегодня около 3:30 на улице Городецкой в Минске сотрудниками ОГАИ Первомайского РУВД г. Минска были задержаны двое 24-летних минчан, которые блокировали проезжую часть путем выставления на дорожное полотно мусорных контейнеров и ящика с песком. Установлено, что молодые люди находились в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что на место выбывала следственно-оперативная группа, по данному факту проводится проверка.

— Один из задержанных привлекался к административной ответственности по ст. 17.3 КоАП («Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения»), а также по ст. 10.5 КоАП («Мелкое хищение»). Второй нарушитель неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД в качестве пешехода, — отметили в УГАИ ГУВД.