Эротические фантазии пропаганды: «саблезубые мыши» наклоняют Россию в позе кота Леопольда

Источник материала: Салiдарнасць

В частности, это делает Беларусь!





Порой в пропагандистских текстах встречаются настоящие «жемчужины стиля». Воображение авторов рождает такие образы, которые способны впечатлить даже самых бесстрастных исследователей «русского мира».

В среде российских «патриотов» хватает тех, кто «святее папы кремлевского». Более того, Владимиру Путину и прочим руководителям РФ достается от некоторых «политруков» и в хвост, и в гриву.

Одним из ярких примеров тому является серия статей на сайте информагентства Rex , посвященных российско-белорусским отношениям. Чего стоят одни заголовки:

Лукашенко продолжает доить Россию. Россия платит и молчит

Россия продолжает оплачивать многовекторную проституцию режима Лукашенко

Власти России готовятся к капитуляции перед Лукашенко

Из этих чудных публикаций можно узнать, что Лукашенко инициировал и до сих проводит «преступную русофобскую белорусизацию», в результате которой «детей в школах и широкую публику воспитывают на примерах польских террористов» (имеется ввиду Кастусь Калиновский). Перечисляются и другие многочисленные грехи официального Минска: нежелание признать Крым российским, торпедирование союзного строительства, захват политических заложников («вагнеровцев») и даже «трамвайное хамство».

Россия же, по версии Rex, с христианским смирением взирает на все это. Более того, «фактически Москва платит Минску «интеграционную дань» при том, что объединительный процесс застопорен именно с белорусской стороны». Особо подчеркивается, что «российская помощь, в том числе финансовая, оказывается полностью обанкротившейся тирании».

Последний пассаж предельно забавен. Много лет Александр Лукашенко и Владимир Путин соперничают за почетное звание главного диктатора региона. То один вырывается вперед, то другой перехватывает «желтую майку лидера». Но, кто бы из них прямо сейчас ни держал пальму первенства, Россия настолько далека от минимальных демократических стандартов, что её адептам негоже попрекать других «тиранией».

Российская Федерация, спонсируя и иными способами поощряя таких деятелей, становится соучастницей репрессивных практик, подпадающих под универсальную юрисдикцию. Какой интерес официальной Москвы в поддержке режима, позволяющего себе в наше время похищать и убивать диссидентов, пытать задержанных мирных манифестантов и просто случайных попавших в облаву обывателей, всячески издеваться над населением и так далее — большой вопрос. ИА Rex

Кстати, вот ведь интересный вопрос: за первые 20 лет XXI века у Москвы действительно накопились некоторые основания обижаться на Минск. Но Кремль упорно продолжает оказывать Лукашенко политическую, экономическую и прочую поддержку.

Вряд ли Путин и его приближенные настолько беспомощны, что не могут отбиться от требований руководителя Беларуси. Раз они хотя бы частично идут на поводу у Лукашенко, значит, последний скорее устраивает руководство РФ, чем не устраивает – равно как убийства, пытки и прочие репрессивные практики в отношении сторонников перемен.

Информагентство сурово характеризует политику России по отношении к Беларуси как «манифестацию политического мазохизма». За свои деньги Москва получает не желанное слияние в интеграционном экстазе, а лишь «мелкие уколы» и «оплеухи».

«МИД РФ занял позу мультяшного кота Леопольда, апеллируя к давно выброшенным в мусорку принципам, – полагает Rex. – Теперь этого кота демонстративно обворовывают».

И не только «обворовывают». На звание лучшей цитаты претендует следующая: «Саблезубые лимитрофные мыши «наклоняют» в позе кота Леопольда не МИД, а РФ».

Нет, ну какой талант пропадает. Автору бы сценарии порнографических фильмов писать – гиганты мировой индустрии для взрослых обзавидовались бы.

И напоследок – любопытная деталь, позволяющая предположить, откуда ветер дует: практически единственным положительным персонажем из российского руководства в вышеупомянутых статьях является экс-посол РФ в Беларуси, а ныне первый заместитель Министра экономического развития Михаил Бабич. Покинув нашу страну, он продолжает заниматься интеграционным строительством: упорно, но безуспешно.