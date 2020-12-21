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Возбудили дело против экс-посла Беларуси в Аргентине: «Завладел 2 393 долларами»

21.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении Владимира Астапенко, его подозревают в хищении.

Возбудили дело против экс-посла Беларуси в Аргентине: «Завладел 2 393 долларами»

— Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2 393 долларами США, что по курсу Национального банка Республики Беларусь составило 6 077 рублей, которые использовал в личных целях. Своими умышленными действиями он причинил ущерб Посольству Республики Беларусь в Аргентинской Республике, — сообщает Генпрокуратура.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 210 (Хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) УК РБ.

Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Александра Лукашенко 23 сентября, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа».

В ноябре бывший посол присоединился к «Народному антикризисному управлению» под руководством Павла Латушко, став представителем НАУ по вопросам сотрудничества с Россией, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

Недавно стало известно, что Астапенко подает в суд на МИД: он требует изменить в приказе о его увольнении формулировку причины увольнения.

 
 
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