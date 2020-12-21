На экс-посла, подавшего в отставку в день инаугурации Лукашенко, заведено уголовное дело

Источник материала: Ежедневник

фото: lenta.ua

Бывшего посла Беларуси в Аргентине Владимира Астапенко, недавно подавшего в суд на МИД, подозревают в хищении около 2 тысяч долларов.

Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации Лукашенко, заявив, что верит «в лучшее будущее для белорусского народа». 27 октября посол отозвал это заявление и подал новое, в котором потребовал своего увольнения со ссылкой на статью 41 Трудового кодекса в связи с нарушением нанимателем законодательства. В нем он также подчеркнул, что целый ряд действий нанимателя создает объективные условия для непризнания легитимности главы государства и международной изоляции Беларуси.

3 ноября Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе».

Астапенко не согласился с такой формулировкой и в декабре подал на МИД иск в суд Ленинского района Минска.

21 декабря стало известно, что Генпрокуратура, изучив материалы, предоставленные МИД Беларуси, возбудила уголовное дело в отношении Астапенко. Ему инкриминировано хищение путем злоупотребления служебными полномочиями. Отмечается, что материалы на Астапенко поступили из МИД.

"Установлено, что подозреваемый путем злоупотребления служебными полномочиями завладел 2393 долларами, что по курсу Национального банка Беларуси составило 6077 рублей, которые использовал в личных целях", - говорится в сообщении генпрокуратуры. Отмечается, что этими действиями Астапенко причинил ущерб посольству Беларуси в Аргентине.

Организация предварительного расследования поручена центральному аппарату Следственного комитета.