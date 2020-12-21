ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита на 1 млрд долларов

21.12.2020 18:11 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси в 2020—2021 годах кредита в размере 1 млрд долларов. Об этом говорится в распоряжении за подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита на 1 млрд долларов

Распоряжение опубликовано на портале нормативных правовых актов РФ. «Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита», — говорится в документе.

Минфину совместно с МИД и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти РФ поручено «провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение, разрешив вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера».

В соответствии с проектом договора средства двух траншей по 500 млн долларов будут перечисляться при отсутствии просроченной задолженности по кредитам, выданным Беларуси Россией, Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР), а также выданным белорусским юрлицам российскими юрлицами под гарантии правительства Беларуси. Также не допускается просрочка по платежам за природный газ ОАО «Газпром трансгаз Беларусь».

Кредит выдается для погашения и обслуживания госдолга Беларуси перед Россией и Евразийским фондом стабилизации и развития, а также для бюджетной поддержки.

500 млн долларов в российских рублях должно быть предоставлено в 2020 году, такая же сумма в той же валюте — в 2021-м.

Беларусь должна начать погашение кредита 15 мая 2026 года. Выплаты будут производиться дважды в год равными долями. За просрочку платежей по основному долгу и процентам по нему предусмотрены штрафные санкции. Возвращать кредит и погашать проценты Беларусь также будет в российских рублях.

Ставка по кредиту привязана к доходности облигаций федерального займа РФ со сроком погашения 7,75 года.

14 сентября после встречи с Александром Лукашенко в Сочи президент РФ Владимир Путин сообщил, что «Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный — 1,5 миллиарда долларов».

В октябре 500 млн долларов кредита было перечислено Евразийским банком развития (ЕАБР), который управляет средствами Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР). Как сообщила пресс-служба банка, средства предоставляются сроком до 10 лет со льготным периодом погашения до пяти лет под плавающую процентную ставку (определяется как средняя доходность российских еврооблигаций в долларах США на срок семь лет). «Финансовый кредит из средств ЕФСР направлен на поддержку бюджета Республики Беларусь в условиях негативных последствий пандемии COVID-19», — отметил ЕАБР.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство России одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси в 2020—2021 годах кредита в размере 1 млрд долларов. Об этом говорится в распоряжении за...
 
Новости дня
Новости разные
 
Возбудили дело против экс-посла Беларуси в Аргентине: «Завладел 2 393 долларами»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
21.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика