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В столичной милиции произошли кадровые изменения
Источник материала: Навiны
Новые руководители подразделений минской милиции назначены приказом МВД № 413 л/с, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Игорь Подвойский назначен первым заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома — начальником милиции общественной безопасности. Ранее проходил службу в должности заместителя начальника ГУВД Мингорисполкома — начальника милиции общественной безопасности.
Максим Гамола, возглавлявший Московское РУВД, назначен заместителем начальника ГУВД Мингорисполкома — начальником криминальной милиции.
Дмитрий Бурдюк, руководивший Партизанским РУВД, возглавит Октябрьское РУВД.
Виталий Макрицкий назначен начальником Партизанского РУВД. Ранее он занимал должность первого заместителя начальника Октябрьского РУВД — начальника криминальной милиции.
Сергей Варейко будет руководить Московским РУВД. Ранее проходил службу в должности заместителя начальника Заводского РУВД — начальника милиции общественной безопасности.
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Новые руководители подразделений минской милиции назначены приказом МВД № 413 л/с, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
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