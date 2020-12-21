Дачный участок и дом за 35 дней. Смотрите, какое жилье строят минчане на советских дачах в лесу

Источник материала: Tut.by

Этот дом не только стал бы местной достопримечательностью в дачном кооперативе, где он, собственно, и находится, но и вызывал бы к себе повышенный интерес и в коттеджной застройке. Дело во внешнем виде: он Г-образной формы, с разновысокой крышей, необычным фасадом и панорамными окнами. Дом уже готов к сдаче владельцу, и архитекторы студии Zrobym architects сняли видеообзор, в котором подробно рассказывают о своем проекте, планировках, материалах и особенностях строительства модульных домов.



Фото предоставлено архитектурной студией

Место под строительство загородного жилья отменное: вокруг большой лесной массив, участок упирается в сосны. Но есть один нюанс — это старый дачный поселок, где землю в свое время получала советская интеллигенция. Поэтому архитектору студии Марку Гурде нужно было так спроектировать дом, чтобы сделать его архитектуру уместной контексту окружения. Забегая вперед, отметим, что домик получился сомасштабным дачному кооперативу, в котором находится.

Определение формы дома и посадка его на участок обычно связаны с ориентацией по сторонам света. В нашем случае ориентация дома связано с особенностями участка: он расположен так, что потрясающий вид на лес находится на севере. Поэтому всеми своими большими окнами он расположен в сторону севера.



Вид на дом с улицы

Дом состоит из двух блоков, образующих Г-образную композицию с внутренним двориком-террасой.





Более длинный корпус, ориентированный по длинной стороне участка, — это основной общественный блок, где расположена кухня, гостиная, столовая и технические помещения. Второй корпус расположен перпендикулярно: это жилая зона, там расположена детская и хозяйская спальня с санузлом.



Так должен выглядеть дом после пристройки к нему террасы

С южной стороны фасада можно отметить круглое окно на фронтоне, которое дает отсылку в сторону классических старых дач, где часто применялись нестандартные, интересные формы. Кроме того, оно является источником света на антресольном этаже в гостиной. С этой стороны у нас расположен навес для машины с хозблоком. В зоне навеса автомобиля расположен вход в дом.

Это модульный дом на 120 м², его коробку собрали из готовых панелей всего за 5 дней. Снаружи использовалось три вида отделки: лиственница, ЦСП и фальц. Почему такой набор материалов?



Вид на дом со стороны участка

Архитектор Андрей Маковский объясняет, что для модульных домов это хороший тип отделки средней ценовой категории.

ЦСП окрашено в графитовый — под цвет оконных рам. Участки между окнами также заделаны графитовыми вставками из ЦСП — это такой архитектурный прием, когда фасад и окна смотрятся как единая линия панорамного остекления.



Фото предоставлено архитектурной студией

Фальцевая кровля на одной из сторон дома переходит в стену. Ливневая система скрыта под вентфасадом — вода с крыши попадает в щель между крышей и стеной и по трубе уходит под землю в дренаж.

Каркас дома защищен от грызунов: внизу вентфасада расположена специальная решетка.



Фото предоставлено архитектурной студией

Отделка этого дома заняла всего месяц — столько понадобилось для монтажа кровли, окон, лиственницы и ЦСП. Получается, что сборка коробки дома и внешней отделки заняли месяц и 5 дней.

Попадая в помещение, мы видим через сквозной прострел второй вход в дом — это тоже стеклянная дверь. Это решение позволяет создать эффект открытого пространства. Здесь дом разделяется на два основных блока: с одной стороны это спальный блок с детской комнатой, мастер-спальня, санузел.





В основном помещении, где будет располагаться общее пространство кухни, столовой гостиной, открывается главный вид через витраж на красивый зеленый хвойный лес. Из особенностей гостиной можно отметить ленту остекления в стене с восточной стороны дома — это было пожелание заказчика, так как он очень хотел встречать здесь утренние лучи солнца.





В зоне этой ленты будет размещаться часть кухни, чтобы, когда занимаешься какими-то бытовыми кухонными делами, смотреть не в стену, а на окружающее пространство. Вся рабочая зона будет только в нижнем уровне, за исключением двух пеналов, где будут располагаться встроенный холодильник и духовой шкаф с прочим бытовым оборудованием.

Столовая зона расположена у панорамных сдвижных окон, благодаря чему будет очень удобно выходить на террасу. Над ней позже появится конструкция задвигающейся маркизы. Еще в проекте заложены специальные раздвижные ставни на основных больших витражах, что, несомненно, дополнит архитектуру дома.





Вернемся в дом. Архитекторам удалось реализовать идею с антресольным этажом над блоком технических помещений. Здесь получилась полноценная комната, в которой будет располагаться детская игровая зона. Это очень удобное решение чтобы, сохраняя социальную семейную коммуникацию, при этом разделить два поколения.

В блоке технических помещений располагаются котельная, постирочная, бойлерная и основной санузел с хамамом.





Отдельно стоит обратить внимание на потолки — ими служат скаты кровли. А так как у дома разновысокая двускатная крыша, то и высота потолков в помещениях отличается: в спальнях пониже, над гостиной повыше. Вместо затяжек в виде деревянных балок здесь использовали затяжки из толстой арматуры — это цельный металлический прут, который стягивает две стенки.