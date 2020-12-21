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Генпрокуратура РБ: Команда Тихановской - экстремисты, которые хотят захватить власть

21.12.2020 18:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генпрокуратура Беларуси на основание материалов расследования Следственном комитетом РБ уголовного дела в отношении членов Координационного совета приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им.

последует...

 
 
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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им,...
 
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