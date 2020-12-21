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Генпрокуратура РБ: Команда Тихановской - экстремисты, которые хотят захватить власть
Источник материала: АФН
Генпрокуратура Беларуси на основание материалов расследования Следственном комитетом РБ уголовного дела в отношении членов Координационного совета приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской С.Г., Колесниковой М.А., Знака М.А., Латушко П.П., Ковальковой О.А., Дылевского С.А. и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им.
последует...
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Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовные дела в отношении членов Координационного совета по фактам создания экстремистского формирования и руководства им,...
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