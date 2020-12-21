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Правительство РФ одобрило проект соглашения о кредите Беларуси на $1 млрд

21.12.2020 18:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита в 2020-2021 годах на $1 млрд.

Об этом говорится в распоряжении премьера РФ Михаила Мишустина.

«Одобрить представленный Минфином России согласованный с МИДом России, Минэкономразвития России и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством России и правительством Республики Беларусь о предоставлении правительству Республики Беларусь государственного финансового кредита», - говорится в документе.

Мишустин поручил Минфину России совместно с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести переговоры с белорусской стороной и по достижении договоренности подписать соглашение.

Кредит будет предоставлен в российских рублях двумя траншами: первые $500 млн. в эквиваленте в 2020 году и вторые $500 млн - в 2021 году.

Финансовая помощь России предоставляется для поддержки платежного баланса Беларуси, то есть по сути речь идет о рефинансировании долга перед Россией. При этом, кредит буде предоставлен на условиях того, что Беларусь не допустит просрочек по двустороннему долгу, а также по обязательствам перед российскими компаниями с госучастием (включая ВЭБ.РФ).

 
 
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Правительство РФ одобрило проект соглашения о предоставлении Беларуси кредита в 2020-2021 годах на $1 млрд.
 
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