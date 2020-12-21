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«Прессбол» третий раз в истории не будет определять лауреата в номинации «Человек года». В опросе лидировала Левченко
Источник материала: Партизан
«Прессбол» третий раз в истории не будет определять «Человек года». Об этом заявил директор газеты Юрий Орлов.
Отметим, что ранее в опросе лидировала баскетболистка Елена Левченко.
«Человек года» не определялся в 2002 и 2003 году.
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«Прессбол» третий раз в истории не будет определять лауреата в номинации «Человек года». В опросе лидировала Левченко
«Прессбол» третий раз в истории не будет определять «Человек года». Об этом заявил директор газеты Юрий Орлов.
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