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«Прессбол» третий раз в истории не будет определять лауреата в номинации «Человек года». В опросе лидировала Левченко

21.12.2020 18:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

«Прессбол» третий раз в истории не будет определять «Человек года». Об этом заявил директор газеты Юрий Орлов.

Отметим, что ранее в опросе лидировала баскетболистка Елена Левченко.



«Человек года» не определялся в 2002 и 2003 году.
 
 
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«Прессбол» третий раз в истории не будет определять «Человек года». Об этом заявил директор газеты Юрий Орлов.
 
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