40 дней после смерти Романа Бондаренко. Уголовного дела нет, а люди идут и идут на могилу...

В больницу он попал из Центрального РУВД, куда его доставили после потасовки с неизвестными, которые приехали срезать бело-красно-белые ленты.





Смерть мужчины вызвала резонанс в обществе: власти настаивали, что в его крови был обнаружен алкоголь, а на врача и журналиста, которые обнародовали опровергающие это документы, завели уголовное дело.





Оnliner.by побывали на его могиле, жители «площади Перемен» записали видео в память Романа, а его сестра рассказала о ходе следствия. Тем временем о деле по факту смерти нет никакой информации, все еще якобы проводится проверка. Сегодня — через 40 дней после смерти Романа — журналистыпобывали на его могиле, жители «площади Перемен» записали видео в память Романа, а его сестра рассказала о ходе следствия.





Место захоронения Романа Бондаренко находится на отрезке Северного кладбища, предназначенном для свежих могил. Оно сильно отличается от других и виднеется издалека: здесь очень много венков, цветов, лампадок, флагов, мягких игрушек и фотографий.





Сочувствующие люди по-прежнему приходят сюда, чтобы отдать дань памяти Роману. Кто-то даже поставил у могилы сосну и украсил по-новогоднему. Сегодня — на 40-й день после гибели минчанина — лампадок и игрушек прибавилось, даже к концу дня к месту захоронения приходили люди с цветами.





Романа Бондаренко похоронили 20 ноября, через неделю после смерти. Попрощаться с ним пришли тысячи человек. Цветов было так много, что к могиле пришлось носить их ведрами.





В память о Романе Бондаренко жители «площади Перемен», где завязалась злосчастная потасовка, записали трогательный ролик. Видео создано на основе детских рисунков и с записью детских голосов. Лейтмотивом ролика стала фраза «Я выхожу» — последнее, что Роман написал в дворовом чате.









Ольга Кучеренко, двоюродная сестра погибшего Романа, рассказала Onliner, что уголовного дела по факту смерти ее брата так и не заведено. Ранее она рассказывала, что периодически семью информируют о том, как продвигается расследование.





— Нас минимально информируют о ходе процесса, но пока что уголовного дела не возбуждено, потому что нет оснований. Они ведут сбор информации и какие-то другие работы, но пока непонятно.





Каждый день нам никто не звонит и не говорит, но дело в том, что после того, как Генпрокуратура опубликовала телефонные звонки Елены Сергеевны (мамы Романа. — Прим. Onliner) и датировала их не той датой, когда они были совершены, и заявила о том, что она не собирается забирать тело, она на неизвестные номера перестала отвечать.





Чтобы в дальнейшем исключить подобные ситуации, когда записывают звонки и выставляют ее некрасивым образом, — Ольга рассказывала, что от госорганов приходят уведомления по почте с ответами, которые «не содержат ничего глобального».





Например, поступают ответы на вопросы о похоронах, которые уже прошли. Также семью информируют, что «ведутся работы» в рамках следствия.













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Хронология событий. Напомним, вечером 11 ноября Роман Бондаренко вышел во двор на Червякова, названный площадью Перемен, где между некими срезателями бело-красно-белых ленточек и местными жителями возник конфликт.





В результате 31-летний Роман Бондаренко оказался в Центральном РУВД, откуда поступил в больницу в состоянии комы с тяжелешими травмами головы. На следующий день несмотря на все усилия медиков он умер. Тем же вечером люди стали приходить на площадь Перемен, чтобы почтить память Романа — от улицы Веры Хоружей до Червякова образовался затор, минчане шли с цветами со всех сторон.





Позже появились сообщения, что милиция и Следственный комитет проводят проверку. 13 ноября о гибели Романа высказался и Лукашенко. Он заявил, что Бондаренко в момент потасовки был в нетрезвом состоянии. 15 ноября, в воскресенье, люди стали приходить к мемориалу умершего на улицу Червякова — это закончилось массовыми задержаниями, для разгона собравшихся и уничтожения мемориала силовики применяли спецсредства, в том числе светошумовые гранаты.





Позже в сети появились документы от медиков, из которых следует: в крови Романа Бондаренко было ноль промилле алкоголя. 19 ноября были задержаны врач, который передал эти данные корреспондентам, и журналистка портала Tut.by, опубликовавшая эти сведения.





Они проходят по уголовному делу о разглашении врачебной тайны и до сих пор находятся в СИЗО. И врач, и жуналистка признаны правозащитниками политзаключенными.





Родные Романа не раз высказывались, что они не против обнародования данных о здоровье Романа Бондаренко. На данный момент официальной информации о заведении уголовного дела по факту смерти Романа до сих пор нет.



