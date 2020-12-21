Источник материала: Хартия'97

Работники минской поликлиники: Респираторы закончились, маска выдается одна на смену в 6 часов 2 21.12.2020, 18:07

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иллюстрационное Фото

Что на самом деле происходит в белорусских поликлиниках?

Телеграм-каналу «Белые халаты» пишут из 3 стоматологической поликлиники Минска:

- Респираторы закончились, теперь будут закупать только маски. Маска выдаётся одна на рабочую смену в 6 часов. Теперь выдают по 1 маске на руки ежедневно. Комбинезон одноразовый поменяют только, когда докажешь, что он уже не годен.

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