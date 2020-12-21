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В Сети появилось видео, как белорусы прорвали оцепление силовиков в Пинске

21.12.2020 18:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Сети появилось видео, как белорусы прорвали оцепление силовиков в Пинске

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  • 21.12.2020, 18:00
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В Сети появилось видео, как белорусы прорвали оцепление силовиков в Пинске

Отважные пинчане не дали вытеснить себя с городской площади.

9 августа в Пинске белорусы прорвали оцепление силовиков.

Появилось видео, на котором запечатлены события того вечера с перспективы ОМОНа, пишет Telegram-канал NEXTA. Отважные пинчане не дали вытеснить себя с городской площади. Им удалось значительно продвинуть оцепление назад. Вооруженным дубинками и спецсредствами бойцам дали сдачи тем, что было под рукой.

В результате протестующие прорвали оцепление.

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Отважные пинчане не дали вытеснить себя с городской площади.
 
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