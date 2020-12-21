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В Сети появилось видео, как белорусы прорвали оцепление силовиков в Пинске
Источник материала: Хартия'97
В Сети появилось видео, как белорусы прорвали оцепление силовиков в Пинске
Отважные пинчане не дали вытеснить себя с городской площади.
9 августа в Пинске белорусы прорвали оцепление силовиков.
Появилось видео, на котором запечатлены события того вечера с перспективы ОМОНа, пишет Telegram-канал
В результате протестующие прорвали оцепление.
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Отважные пинчане не дали вытеснить себя с городской площади.
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