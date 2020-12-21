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Американский сенатор назвал Россию «бензоколонкой, которая притворяется страной»
Источник материала: Хартия'97
Американский сенатор назвал Россию «бензоколонкой, которая притворяется страной»
Вашингтон считает, что Пекин более опасен, чем Москва.
Американский сенатор и бывший кандидат на пост президента Митт Ромни в эфире CNN назвал Россию "бензоколонкой, притворяющейся страной", пишет
"Россия – это, если угодно, бензоколонка, которая только притворяется страной, как говорил [ныне покойный сенатор] Джон Маккейн. У них сейчас большие трудности, они переживают период упадка и набрасываются на окружающих", – поделился своим взглядом американский политик.
Комментируя недавние кибератаки на госучреждения США, Ромни подчеркнул, что КНР наращивает силу и становится более значительной угрозой процветанию его страны.
"Я также думаю, что Байден признает, что Китай в долгосрочной перспективе является более значительной угрозой для Америки. Это действительно мощный вызов для него", – отметил сенатор.
Ромни заявил, что Байден надлежащим образом оценит угрозу со стороны РФ, поскольку он – трезвомыслящий и умный человек.
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Вашингтон считает, что Пекин более опасен, чем Москва.
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